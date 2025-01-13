СМИ: ВВС Нигерии убили 16 мирных жителей "по ошибке"

По меньшей мере 16 мирных жителей в северо-западном штате Замфара в Нигерии погибли в результате авиаудара ВВС, которые ошибочно приняли гражданских за членов преступной группировки.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ВВС.
Местные жители сообщили СМИ, что жертвами стали члены местных отрядов самообороны и гражданские лица, защищавшиеся от вооруженных банд, известных похищениями людей с целью выкупа.
Губернатор штата Дауда Лавал выразил соболезнования общине.
Военные признали, что провели авиаудары, которые, по их словам, нанесли "решающий удар по бандитам, терроризирующим деревни в этом районе".
ВВС Нигерии также заявили, что расследуют "сообщения о потерях среди ополченцев".