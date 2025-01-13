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СМИ: ВВС Нигерии убили 16 мирных жителей "по ошибке"

СМИ: ВВС Нигерии убили 16 мирных жителей "по ошибке" По меньшей мере 16 мирных жителей в северо-западном штате Замфара в Нигерии погибли в результате авиаудара ВВС, которые ошибочно приняли гражданских за членов преступной группировки.
Другие страны
13 января 2025 г. 17:48
СМИ: ВВС Нигерии убили 16 мирных жителей по ошибке

По меньшей мере 16 мирных жителей в северо-западном штате Замфара в Нигерии погибли в результате авиаудара ВВС, которые ошибочно приняли гражданских за членов преступной группировки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ВВС.

Местные жители сообщили СМИ, что жертвами стали члены местных отрядов самообороны и гражданские лица, защищавшиеся от вооруженных банд, известных похищениями людей с целью выкупа.

Губернатор штата Дауда Лавал выразил соболезнования общине.

Военные признали, что провели авиаудары, которые, по их словам, нанесли "решающий удар по бандитам, терроризирующим деревни в этом районе".

ВВС Нигерии также заявили, что расследуют "сообщения о потерях среди ополченцев".

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Версия на английском языке Nigeria military kills 16 civilians in air strike 'mistake'

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