​СМИ: ВВС Израиля нанесли ракетный удар по району Дамаска

Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе Дамаска.

Об этом в понедельник сообщило агентство SANA, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что один погибший - ребенок.

В ночь на понедельник средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку, целью которой были города Дамаск и Хомс. По данным агентства SANA, ракеты были запущены израильскими военными самолетами из воздушного пространства Ливана.

Как информирует агентство Reuters, представители Армии обороны Израиля от комментариев отказались.