СМИ: ВВС Ирака уничтожили 16 нефтеналивных грузовых автомобилей

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Иракские ВВС уничтожили 16 нефтеналивных грузовых автомобилей с нефтепродуктами на западе провинции Анбар, принадлежащих террористам группировки "Исламское государство".

Как передает Report, об этом в понедельник сообщило иранское агентство IRNA.

"ВВС Ирака, основываясь на разведывательной информации, осуществили налет на колонну нефтеналивных грузовиков, находившуюся в долине к северо-востоку от района Эр-Раххалия на западе провинции Анбар. В результате авиаударов 16 машин ИГ с нефтепродуктами были уничтожены", - говорится в сообщении агентства, ссылающегося на источник в службах безопасности иракской провинции.