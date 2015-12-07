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    СМИ: ВВС Ирака уничтожили 16 нефтеналивных грузовых автомобилей

    Грузовые автомобили с нефтепродуктами принадлежали террористам ИГ

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Иракские ВВС уничтожили 16 нефтеналивных грузовых автомобилей с нефтепродуктами на западе провинции Анбар, принадлежащих террористам группировки "Исламское государство". 

    Как передает Report, об этом в понедельник сообщило иранское агентство IRNA.

    "ВВС Ирака, основываясь на разведывательной информации, осуществили налет на колонну нефтеналивных грузовиков, находившуюся в долине к северо-востоку от района Эр-Раххалия на западе провинции Анбар. В результате авиаударов 16 машин ИГ с нефтепродуктами были уничтожены", - говорится в сообщении агентства, ссылающегося на источник в службах безопасности иракской провинции. 

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