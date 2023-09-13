ВВС Индии получили первый военно-транспортный самолет C-295

ВВС Индии получили первый военно-транспортный самолет средней грузоподъемности C-295 производства Airbus Military в Севилье, где они выпускаются.

ВВС Индии получили первый военно-транспортный самолет средней грузоподъемности C-295 производства Airbus Military в Севилье, где они выпускаются.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Times of India.

Выступая на церемонии его передачи, начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Вивек Рам Чаудхари заявил, что военно-воздушные силы республики будут располагать "крупнейшим флотом таких самолетов" - 56-ю. Такое число предусмотрено контрактом, заключенными совместно с Airbus.

При этом первые 16 самолетов поступят до конца 2024 года из-за рубежа, а остальные будут произведены в Индии, которая в последние годы стремится сократить зависимость от иностранных поставщиков.

"Это большой шаг для авиастроения республики", - отметил Чаудхари.