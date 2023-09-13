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ВВС Индии получили первый военно-транспортный самолет C-295

ВВС Индии получили первый военно-транспортный самолет C-295 ВВС Индии получили первый военно-транспортный самолет средней грузоподъемности C-295 производства Airbus Military в Севилье, где они выпускаются.
Другие страны
13 сентября 2023 г. 19:15
ВВС Индии получили первый военно-транспортный самолет C-295

ВВС Индии получили первый военно-транспортный самолет средней грузоподъемности C-295 производства Airbus Military в Севилье, где они выпускаются.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times of India.

Выступая на церемонии его передачи, начальник штаба ВВС Индии главный маршал авиации Вивек Рам Чаудхари заявил, что военно-воздушные силы республики будут располагать "крупнейшим флотом таких самолетов" - 56-ю. Такое число предусмотрено контрактом, заключенными совместно с Airbus.

При этом первые 16 самолетов поступят до конца 2024 года из-за рубежа, а остальные будут произведены в Индии, которая в последние годы стремится сократить зависимость от иностранных поставщиков.

"Это большой шаг для авиастроения республики", - отметил Чаудхари.

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