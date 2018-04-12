СМИ: ВВС Британии готовы нанести удары по Сирии

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Самолеты британских ВВС на Кипре находятся в полной боеготовности для нанесения удара по Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Times со ссылкой на источник.

"Наши самолеты находятся на взлетно-посадочной полосе в Акротири (британская военная база на Кипре)", — приводит газета слова одного из источников в правительстве. "Мы готовы", — добавил он.

По данным газеты, британские эскадренные миноносцы Type 45 Destroyer и HMS Duncan также могут подключиться к операции в случае необходимости.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на источник сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала приказ направить британские подлодки к берегам Сирии.