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СМИ: Введение Трампом пошлин вызвало резкое падение рынков

СМИ: Введение Трампом пошлин вызвало резкое падение рынков Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин против Канады, Китая и Мексики вызвало падение рынков.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 19:21
СМИ: Введение Трампом пошлин вызвало резкое падение рынков

Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин против Канады, Китая и Мексики вызвало падение рынков.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что этот шаг может серьезно ударить по экономике США и привести к росту цен для потребителей. На фоне этого индекс доллара вырос на 1%, а мировые фондовые рынки резко пошли вниз. Канадский доллар упал до минимального уровня с 2003 года. Криптовалюты также оказались под давлением - курс Ethereum обрушился на 11%, поскольку инвесторы начали массово выходить из рискованных активов.

По оценке аналитиков Goldman Sachs Group, существует риск падения фондового рынка США на 5% из-за ухудшения корпоративных прибылей. В RBC Capital Markets прогнозируют возможное снижение на 5-10%.

Также энергетические рынки отреагировали на решение Трампа ростом цен. Пошлины могут привести к удорожанию топлива для американских потребителей и сбоям в цепочках поставок. Фьючерсы на бензин в Нью-Йорке взлетели на 6,2%, а стоимость нефти West Texas Intermediate выросла на 2%.

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