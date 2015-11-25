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    ​СМИ: второй пилот сбитого Су-24 был эвакуирован сирийскими военными

    Связь с пилотом была восстановлена после поисков, которые продлились шесть часов

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Второй пилот сбитого Турцией российского бомбардировщика Су-24 был эвакуирован сирийскими военнослужащими.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Al Mayadeen.

    Отмечается, что связь с пилотом была восстановлена после поисков, которые продлились шесть часов. Сирийский спецназ за два часа выводил летчика из тыла боевиков. В данный момент он находится в безопасности на российской авиабазе Хмеймим.

    Официального подтверждения этой информации не поступало.

    Ранее сообщалось, что оппозиция Сирии хочет обменять тело пилота Су-24 на своих сторонников.

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