​СМИ: второй пилот сбитого Су-24 был эвакуирован сирийскими военными

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Второй пилот сбитого Турцией российского бомбардировщика Су-24 был эвакуирован сирийскими военнослужащими.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Al Mayadeen.

Отмечается, что связь с пилотом была восстановлена после поисков, которые продлились шесть часов. Сирийский спецназ за два часа выводил летчика из тыла боевиков. В данный момент он находится в безопасности на российской авиабазе Хмеймим.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее сообщалось, что оппозиция Сирии хочет обменять тело пилота Су-24 на своих сторонников.