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СМИ: ВСУ взяли в плен в Курской области около 2 тыс. российских солдат

СМИ: ВСУ взяли в плен в Курской области около 2 тыс. российских солдат Украинские войска в ходе операции в Курской области захватили в плен около 2 000 российских военных.
Другие страны
15 августа 2024 г. 22:55
СМИ: ВСУ взяли в плен в Курской области около 2 тыс. российских солдат

Украинские войска в ходе операции в Курской области РФ захватили в плен около 2 000 российских военных.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на источник.

По словам неназванного украинского полковника, в плен попало около 2 000 российских солдат.

"Это не точные данные, однако о большом количестве пленных россиян в Курской области свидетельствуют фото и видео", - уточняет издание.

Согласно информации, украинские войска во время операции в Курской области пленили российских солдат, чтобы использовать их для обмена на своих гражданских.

Отметим, что украинский лидер Владимир Зеленский 12 августа официально подтвердил о проведении ВСУ спецоперации в Курской области России. Сегодня стало известно, что Украина создала там комендатуру, а возглавил ее генерал-майор Эдуард Москалев.

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