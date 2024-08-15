СМИ: ВСУ взяли в плен в Курской области около 2 тыс. российских солдат

Украинские войска в ходе операции в Курской области РФ захватили в плен около 2 000 российских военных.
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По словам неназванного украинского полковника, в плен попало около 2 000 российских солдат.
"Это не точные данные, однако о большом количестве пленных россиян в Курской области свидетельствуют фото и видео", - уточняет издание.
Согласно информации, украинские войска во время операции в Курской области пленили российских солдат, чтобы использовать их для обмена на своих гражданских.
Отметим, что украинский лидер Владимир Зеленский 12 августа официально подтвердил о проведении ВСУ спецоперации в Курской области России. Сегодня стало известно, что Украина создала там комендатуру, а возглавил ее генерал-майор Эдуард Москалев.