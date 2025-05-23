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СМИ: ВСУ нанесли удар по скоплению техники в Курской области РФ

СМИ: ВСУ нанесли удар по скоплению техники в Курской области РФ ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению военной техники в Курской области РФ.
Другие страны
23 мая 2025 г. 02:53
СМИ: ВСУ нанесли удар по скоплению техники в Курской области РФ

ВСУ нанесли ракетный удар по скоплению военной техники в Курской области РФ.

Как передает Report, об этом сообщает телеграм-канал "Пепел-Курск".

Отмечается, что серия взрывов прогремела во Льгове в районе АЗС "Роснефть" на выезде из города.

"По скоплениям техники и личного состава было нанесено три удара с интервалом 5-7 минут", - говорится в публикации.

При этом врио главы региона Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара пострадали по меньшей мере 16 мирных жителей, включая двух детей.

"14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей. Им оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, четверо из числа пострадавших в тяжелом состоянии", - указал он.

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