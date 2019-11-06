​СМИ: встречу Трампа и Си Цзиньпина могут отложить до декабря

Подписание промежуточных торговых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином может быть отложено до декабря и состояться в Швеции или Швейцарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил агентству Reuters представитель американской администрации высокого ранга.

По его словам, в настоящее время продолжаются дискуссии по поводу условий и места проведения встречи. При этом он допустил ситуацию, когда соглашение, которое ознаменует завершение первого этапа в рамках переговоров по окончательной торговой сделке Вашингтона и Пекина, сейчас вообще не будет достигнуто. Однако, по его словам, в целом договоренности кажутся скорее достижимыми, чем нет.

Представитель администрации отметил, что в качестве возможных мест проведения встречи рассматривается целый ряд стран в Европе и Азии, в том числе Швеция и Швейцария. Американский штат Айова же, о котором ранее говорил сам Трамп, по этим данным, был исключен из списка.