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СМИ: Встречу глав минобороны Британии и Франции отменили из-за спора о подлодках

СМИ: Встречу глав минобороны Британии и Франции отменили из-за спора о подлодках Встреча глав военных ведомств Великобритании и Франции, которая должна была состояться на следующей неделе, отменена из-за спора между странами, вызванного решением Австралии отказаться от закупки французских подлодок в пользу совместного проекта с США и
Другие страны
20 сентября 2021 г. 01:12
СМИ: Встречу глав минобороны Британии и Франции отменили из-за спора о подлодках

Встреча глав военных ведомств Великобритании и Франции, которая должна была состояться на следующей неделе, отменена из-за спора между странами, вызванного решением Австралии отказаться от закупки французских подлодок в пользу совместного проекта с США и Соединенным Королевством.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Guardian.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес должен был провести переговоры с коллегой из Франции Флоранс Парли в Лондоне. Министры в сопровождении военачальников из обеих стран должны были также посетить заседание Франко-британского совета - независимой организации, созданной в 1972 году для укрепления связей между двумя странами. Сопредседатель совета Питер Рикеттс заявил изданию, что оно также не состоится.

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