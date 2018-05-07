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    СМИ: Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в июне в Сингапуре

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в июне в Сингапуре.

    Как сообщает Report со ссылкой на южнокорейские СМИ, официального подтверждения эта информация пока не получила.

    На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что дата и место их встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже определены и вскоре будут объявлены.

    Напомним, КНДР обязалась уже в мае закрыть свой крупнейший испытательный ядерный полигон Пунгери. За закрытием будут наблюдать эксперты из Южной Кореи и США.

    Ранее южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин по итогам саммита с Ким Чен Ыном заявил о начале процесса полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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