СМИ: Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в июне в Сингапуре

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в июне в Сингапуре.

Как сообщает Report со ссылкой на южнокорейские СМИ, официального подтверждения эта информация пока не получила.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что дата и место их встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже определены и вскоре будут объявлены.

Напомним, КНДР обязалась уже в мае закрыть свой крупнейший испытательный ядерный полигон Пунгери. За закрытием будут наблюдать эксперты из Южной Кореи и США.

Ранее южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин по итогам саммита с Ким Чен Ыном заявил о начале процесса полной денуклеаризации Корейского полуострова.