СМИ: Встреча президентов США и ЮАР состоится в ближайшие три месяца

Встреча президентов США Дональда Трампа и его южноафриканского коллеги Сирила Рамафосы, о которой они договорились на текущей неделе в ходе телефонного разговора, состоится в течение ближайших трех месяцев.

Встреча президентов США Дональда Трампа и его южноафриканского коллеги Сирила Рамафосы, о которой они договорились на текущей неделе в ходе телефонного разговора, состоится в течение ближайших трех месяцев.

Как передает Report, об этом сообщил местный еженедельник Sunday Times, отметив, что конкретная дата еще не определена.

По данным издания, наиболее вероятное время встречи - вторая половина июня. Место ее проведения - ангольская столица Луанда, где состоится деловой саммит США - Африка.

"Рамапоса и Трамп [во время телефонного разговора] согласились провести встречу для перезагрузки двусторонних отношений, - сказал официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья. - На личном уровне оба президента взаимодействуют сердечно и дружелюбно".

Он подчеркнул, что существует общее желание нормализовать отношения между двумя странами. Магвенья сообщил, что Министерство торговли, промышленности и конкуренции ЮАР разрабатывает предложение по торговой сделке с США, которая, по мнению южноафриканского правительства, будет взаимовыгодной.

Напомним, что телефонный разговор между двумя лидерами состоялся 23 апреля. В ходе беседы президенты заявили о необходимости укрепления хороших отношений между ЮАР и США.