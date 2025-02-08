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СМИ: Все находившиеся на борту пропавшего на Аляске самолета погибли

СМИ: Все находившиеся на борту пропавшего на Аляске самолета погибли Все 10 человек, находившиеся на борту самолета компании Bering Air, пропавшего 6 февраля с экранов радаров в небе над штатом Аляска, погибли.
Другие страны
8 февраля 2025 г. 07:38
СМИ: Все находившиеся на борту пропавшего на Аляске самолета погибли

Все 10 человек, находившиеся на борту самолета компании Bering Air, пропавшего 6 февраля с экранов радаров в небе над штатом Аляска, погибли.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Береговую охрану США.

Причины инцидента пока не называются. На борту самолета, выполнявшего рейс из города Уналаклит в город Ном, были девять пассажиров и пилот.

Американская телекомпания NBC в свою очередь уточняет, что обломки были обнаружены в 34 милях (54,7 км) к юго-востоку от Нома.

Это уже третья серьезная авиакатастрофа в США за менее чем две недели. 29 января пассажирский самолет компании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск столкнулись в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. Погибли 67 человек. 31 января в Филадельфии (штат Пенсильвания) разбился медицинский борт Learjet 55. Авиакатастрофа унесла жизни как минимум 7 человек и привела к госпитализации 19.

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