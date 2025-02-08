СМИ: Все находившиеся на борту пропавшего на Аляске самолета погибли

Все 10 человек, находившиеся на борту самолета компании Bering Air, пропавшего 6 февраля с экранов радаров в небе над штатом Аляска, погибли.

Все 10 человек, находившиеся на борту самолета компании Bering Air, пропавшего 6 февраля с экранов радаров в небе над штатом Аляска, погибли.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Береговую охрану США.

Причины инцидента пока не называются. На борту самолета, выполнявшего рейс из города Уналаклит в город Ном, были девять пассажиров и пилот.

Американская телекомпания NBC в свою очередь уточняет, что обломки были обнаружены в 34 милях (54,7 км) к юго-востоку от Нома.

Это уже третья серьезная авиакатастрофа в США за менее чем две недели. 29 января пассажирский самолет компании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск столкнулись в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. Погибли 67 человек. 31 января в Филадельфии (штат Пенсильвания) разбился медицинский борт Learjet 55. Авиакатастрофа унесла жизни как минимум 7 человек и привела к госпитализации 19.