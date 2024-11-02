СМИ: Все больше американцев планируют переезд из США с приближением выборов

Американские граждане все чаще обращаются к специалистам с запросом на организацию переезда за рубеж в связи с приближением президентских выборов в США.

Американские граждане все чаще обращаются к специалистам с запросом на организацию переезда за рубеж в связи с приближением президентских выборов в США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что компании, специализирующиеся на вопросах эмиграции, столкнулись с увеличением числа клиентов уже после июньских дебатов претендента на высший государственный пост от Республиканской партии Дональда Трампа и президента США Джо Байдена, вышедшего впоследствии из президентской гонки.

"В последние несколько недель результаты предвыборных опросов постоянно меняются, и спрос просто взлетел", - сказала изданию основатель компании Expatsi Джен Барнетт.

Согласно опросу, проведенному ее организацией в октябре среди 7 тыс. американцев, заинтересованных в эмиграции, одной из основных причин для переезда является политический раскол в США.

Компания Henley & Partners сообщает, что с 2020 года общее число обращений клиентов из США выросло на 500%, причем спрос за первые десять месяцев 2024 года уже превзошел показатели за весь 2023 год.

По данным СМИ, представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США опасаются возможного всплеска насилия в стране после президентских выборов. Опрошенные порталом Axios демократы считают, что Трамп почти наверняка захочет опротестовать результаты выборов, если потерпит поражение. В то же время республиканцы указывают, что реальная угроза появится в случае, если претендент на высший государственный пост от Демократической партии Камала Харрис проиграет и демократы не смогут смириться с победой оппонента.

На фоне подобных опасений правоохранительные органы на федеральном и местном уровнях уже начали усиливать меры безопасности в Вашингтоне в преддверии дня выборов, а полиция Капитолия провела учения по эвакуации пострадавших.