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СМИ: ВС РФ отступили с некоторых позиций на Донецком направлении

СМИ: ВС РФ отступили с некоторых позиций на Донецком направлении Российские военные были вынуждены отступить с некоторых позиций на Донецком направлении. Сейчас украинские защитники обустраивают там оборонные позиции.
Другие страны
2 апреля 2023 г. 19:08
СМИ: ВС РФ отступили с некоторых позиций на Донецком направлении

Российские военные были вынуждены отступить с некоторых позиций на Донецком направлении. Сейчас украинские защитники обустраивают там оборонные позиции.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского.

"Благодаря слаженным и умелым действиям наших защитников на Донецком направлении враг отступил с некоторых позиций, сейчас мы обустраиваем эти позиции для ведения оборонных действий", - сказал он.

Дмитрашковский отметил, что россияне терпят значительные потери в личном составе и технике. При этом, по данным разведки, в районе Верхнеторецкого наблюдается накопление техники. Таким образом, есть предположение, что в ближайшее время российские войска могут попытаться начать более мощные боевые действия по этому направлению.

К тому же, по словам спикера, появилась информация о появлении вагнеровцев для наступления на Авдеевку, но подтверждения этому пока нет.

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