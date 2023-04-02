СМИ: ВС РФ отступили с некоторых позиций на Донецком направлении

Российские военные были вынуждены отступить с некоторых позиций на Донецком направлении. Сейчас украинские защитники обустраивают там оборонные позиции.

Российские военные были вынуждены отступить с некоторых позиций на Донецком направлении. Сейчас украинские защитники обустраивают там оборонные позиции.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского.

"Благодаря слаженным и умелым действиям наших защитников на Донецком направлении враг отступил с некоторых позиций, сейчас мы обустраиваем эти позиции для ведения оборонных действий", - сказал он.

Дмитрашковский отметил, что россияне терпят значительные потери в личном составе и технике. При этом, по данным разведки, в районе Верхнеторецкого наблюдается накопление техники. Таким образом, есть предположение, что в ближайшее время российские войска могут попытаться начать более мощные боевые действия по этому направлению.

К тому же, по словам спикера, появилась информация о появлении вагнеровцев для наступления на Авдеевку, но подтверждения этому пока нет.