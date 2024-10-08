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СМИ: ВС Франции в 2025 году примут участие в учениях НАТО для "сдерживания" РФ

СМИ: ВС Франции в 2025 году примут участие в учениях НАТО для "сдерживания" РФ Вооруженные силы Франции в 2025 году примут участие в крупномасштабных учениях НАТО Dacian Spring в Румынии, в ходе которых продемонстрируют боеготовность и способности по переброске сил на восточный фланг альянса для "сдерживания" России в случае конфлик
Другие страны
8 октября 2024 г. 18:19
СМИ: ВС Франции в 2025 году примут участие в учениях НАТО для сдерживания РФ

Вооруженные силы Франции в 2025 году примут участие в крупномасштабных учениях НАТО Dacian Spring в Румынии, в ходе которых продемонстрируют боеготовность и способности по переброске сил на восточный фланг альянса для "сдерживания" России в случае конфликта.

Как передает Report, об этом пишет европейское издание Politico.

"Раньше мы играли в войну. Теперь у нас есть конкретный враг, и мы тренируемся с людьми, с которыми мы бы действительно пошли на войну", - приводит газета слова французского генерала Бертрана Тужуза, командующего европейским командованием сухопутных войск Франции.

Военачальник добавил, что такие учения, как Dacian Spring, представляют собой "стратегический сигнал".

Издание отмечает, что в сухопутных силах Франции вот уже несколько лет как проводится "масштабная трансформация". Военных готовят к конфликту высокой интенсивности, подобному боевым действиям в Украине. В частности, чиновники НАТО распорядились, что к 2027 году ВС Франции должны научиться за 30 дней развернуть дивизию - от 10 тыс. до 25 тыс. военнослужащих.

При этом такой шаг, по оценке издания, покажет другим странам НАТО боеготовность Франции и проложит путь к достижению цели 2027 года. Как пишет газета, 2025 год станет решающим испытанием для французской армии по мере того, как она трансформируется в силу, способную противостоять России.

Отметим, что целью запланированных на май 2025 года многонациональных учений НАТО Dacian Spring станет проверка возможности развертывания полностью укомплектованной бригады на границах Европы в очень сжатые сроки.

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