СМИ: Возвращение жителей на север Газы проконтролируют ЧВК из США

Палестинское движение ХАМАС согласилось с присутствием американских частных охранных компаний в коридоре "Нецарим", разделяющим северную и южную части сектора Газа, для контроля над возвращением перемещенных жителей на север анклава.

Палестинское движение ХАМАС согласилось с присутствием американских частных охранных компаний в коридоре "Нецарим", разделяющим северную и южную части сектора Газа, для контроля над возвращением перемещенных жителей на север анклава.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает радио "Голос Палестины".

"ХАМАС согласился на присутствие частных американских компаний, которые проведут инспекционные операции на КПП в "Нецариме" для возвращения перемещенных лиц в свои дома из южных и центральных районов на север", - сказал директор Палестинского центра исследований Мухаммед аль-Масри, слова которого цитирует радио.

По словам аль-Масри, палестинцы "требуют возвращения в свои разрушенные дома и это будет происходить под контролем американских охранных компаний".