СМИ: Возраст Байдена ставит под вопрос возможность его переизбрания

Изменения в состоянии и поведении президента США Джо Байдена, связанные с его возрастом, ставят под вопрос возможность проведения им успешной предвыборной кампании в 2024 году.

Изменения в состоянии и поведении президента США Джо Байдена, связанные с его возрастом, ставят под вопрос возможность проведения им успешной предвыборной кампании в 2024 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую точку зрения обозреватель газеты The Washington Post Меган Макардал.

Напомнив ситуацию, которая произошла ранее на этой неделе на конференции, проводившейся в Белом доме, журналист отметила, что Байден, которому в этому году исполнится 80 лет, выступая там с речью, начал искать среди присутствовавших члена Конгресса США Джеки Валорски (республиканка от штата Индиана), погибшую в ДТП в августе. "Джеки, вы здесь? Где Джеки?" - сказал президент, когда благодарил организаторов мероприятия.

"Задолго до того как наш президент начал общаться с мертвыми в Белом доме, было очевидно, что расцвет Джо Байдена уже позади", - пишет Макардал.

Она напомнила, что из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, количество мероприятий и выступлений кандидатов в рамках предвыборной кампании в 2020 году оказалось значительно сокращено, что, по ее мнению, сыграло в пользу Байдена.