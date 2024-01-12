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СМИ: Возможный ответ Ирана на удары США в Йемене повлияет на 20% поставок топлива

СМИ: Возможный ответ Ирана на удары США в Йемене повлияет на 20% поставок топлива Порядка 20% мировых поставок топлива будут под угрозой в случае возможных мер Ирана на фоне операции США и Великобритании в Йемене.
Другие страны
12 января 2024 г. 10:44
СМИ: Возможный ответ Ирана на удары США в Йемене повлияет на 20% поставок топлива

Порядка 20% мировых поставок топлива будут под угрозой в случае возможных мер Ирана на фоне операции США и Великобритании в Йемене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение приводит агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

По его данным, особое влияние на топливные рынки могут отказать потенциальные меры Ирана по ограничению грузоперевозок через Ормузский пролив. В этом случае могут быть затронуты до 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Подчеркивается, что последствия закрытия Ормузского пролива в два раза превысят эффект для рынков горючего от конфликта в Украине.

Как отмечается, топливные рынки, за исключением нефтяного, еще не отреагировали на удары США и Британии по позициям йеменских хуситов.

По словам аналитика исследовательской платформы MST Marquee Сола Кавонича, потенциальная угроза для транспортировки нефти и газа в связи с эскалацией на Ближнем Востоке недооценена.

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Версия на английском языке Media: Iran’s possible response to US strikes in Yemen to affect 20% of fuel supplies

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