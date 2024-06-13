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СМИ: Восемь стран ЕС призвали ограничить передвижение дипломатов РФ

СМИ: Восемь стран ЕС призвали ограничить передвижение дипломатов РФ Восемь министров иностранных дел призвали ЕС запретить российским дипломатам свободно передвигаться по блоку. Предлагается ограничить их пребыванием в странах, где они аккредитованы.
Другие страны
13 июня 2024 г. 15:04
СМИ: Восемь стран ЕС призвали ограничить передвижение дипломатов РФ

Министры иностранных дел восьми стран призвали ЕС запретить российским дипломатам свободно передвигаться по блоку, и ограничить их пребыванием в странах, где они аккредитованы.

Как передает Report об этом сообщает Reuters.

В частности министры Чехии, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Румынии направили письмо главе внешнеполитического ведомства ЕС Жозепу Боррелю.

"Свободное передвижение владельцев российских дипломатических и служебных паспортов, аккредитованных в одном принимающем государстве, по всей Шенгенской зоне облегчает вредоносную деятельность", - говорится в письме.

Министры заявили, что разведка, пропаганда или даже подготовка диверсий являются основной нагрузкой для большого количества российских дипломатов в ЕС.

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