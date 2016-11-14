Жертвами серии взрывов в иракской Кербеле стали 12 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Жертвами серии взрывов, прогремевших в иракской провинции Кербела, стали в понедельник 12 человек, шесть человек получили ранения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации официального представителя провинции, шесть террористов-смертников пытались устроить самоподрыв в одном из западных пригородов одноименного административного центра региона, но были остановлены сотрудниками сил безопасности.

В городе Кербела в настоящий момент идет подготовка к предстоящим траурным мероприятиям Арбаин. Арбаин отмечается на сороковой день после Ашуры - годовщины со дня мученической смерти внука пророка Мухаммеда имама Хусейна.

Для обеспечения безопасности в город были направлены дополнительные подразделения ополчения.

Ни одна из действующих в стране террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за вылазку.

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По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва к югу от столицы Ирака, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала "Аль-Арабия", нападение совершил террорист-смертник. Подробности инцидента выясняются.