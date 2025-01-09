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Вооруженные люди напали на президентский дворец в Чаде

Вооруженные люди напали на президентский дворец в Чаде Неизвестные вооруженные люди совершили нападение на президентский дворец в столице Чада Нджамене.
Другие страны
9 января 2025 г. 00:42
Вооруженные люди напали на президентский дворец в Чаде

Неизвестные вооруженные люди совершили нападение на президентский дворец в столице Чада Нджамене.

Как передает Report, об этом сообщило AFP со ссылкой на службу безопасности страны.

По его данным, стрельба началась около 20:45 по местному (23:45 по бакинскому) времени. Власти Чада инцидент не комментируют.

Агентство также отметило, что все дороги у президентского дворца перекрыты, в центре города видна военная техника, в том числе танки. Инцидент произошел за несколько часов до того, как должен был начаться официальный визит в страну министра иностранных дел КНР Ван И.

Телеканал Al Arabiya утверждаeт, что нападение совершили боевики из террористической организации "Боко Харам". Во время инцидента президент страны Махамат Идрисс Деби Итно находился в своей резиденции.

"Ситуация находится под контролем правительственных войск. Вооруженные силы Чада отразили нападение "Боко Харам", - сообщил Al Arabiya.

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Версия на азербайджанском языке Çadda silahlı şəxslər prezident sarayına hücum ediblər

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