СМИ: Вооруженные банды украли не менее $120 млн из банков сектора Газа

Вооруженные банды, часть из которых пользуется поддержкой палестинского радикального движения ХАМАС, за последние два месяца украли из банков сектора Газа порядка 120 млн долларов наличными.

Вооруженные банды, часть из которых пользуется поддержкой палестинского радикального движения ХАМАС, за последние два месяца украли из банков сектора Газа порядка 120 млн долларов наличными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

По оценкам ООН, с которыми ознакомилось издание, частично поддерживаемые ХАМАС бандитские группировки украли не менее трети наличных средств из банковских хранилищ, расположенных на севере Газы. Отмечается, что финансовым организациям удалось сохранить около 240 млн долларов, предварительно обнеся отдельные сейфы с деньгами бетонной конструкцией, чтобы предотвратить их кражу.

Наиболее крупные ограбления банков произошли 17 и 18 апреля. Незадолго до этого Банк Палестины залил бетоном хранилище одного из своих филиалов. Однако, по словам очевидца, 17 апреля банды его взорвали, украв в тот день 31 млн долларов. 18 апреля вооруженные группировки совершили вторую крупную кражу на сумму около 36 млн долларов, заявив, что деньги были "конфискованы по приказу высшей власти в Газе".

На фоне ограблений израильские чиновники выразили обеспокоенность возможным использованием части украденных средств боевиками ХАМАС для ведения подпольной борьбы, указывает FT. Газета напомнила, что ранее Израиль ввел ограничения на импорт наличных средств в сектор Газа, что привело к их дефициту. Как утверждается, местным жителям приходится платить за возможность воспользоваться банкоматом в центральной части сектора Газа, где осталось всего несколько работающих аппаратов для выдачи денег.