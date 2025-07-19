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СМИ: Войска Сирии заняли позиции к северу и западу от города Эс-Сувейда

СМИ: Войска Сирии заняли позиции к северу и западу от города Эс-Сувейда Спецподразделения МВД Сирии разместились к северу и западу от города Эс-Сувейда на юге страны с целью пресечения столкновений, вспыхнувших там ранее между отрядами самообороны горцев-друзов и ополченцами арабских племен.
Другие страны
19 июля 2025 г. 21:20
СМИ: Войска Сирии заняли позиции к северу и западу от города Эс-Сувейда

Спецподразделения МВД Сирии разместились к северу и западу от города Эс-Сувейда на юге страны с целью пресечения столкновений, вспыхнувших там ранее между отрядами самообороны горцев-друзов и ополченцами арабских племен.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Syria TV.

Отмечается, что на первом этапе урегулирования конфликта перед силами безопасности поставлена задача обеспечить защиту мирных граждан и добиться освобождения всех удерживаемых в плену заложников. Войска окажут поддержку работе чрезвычайного комитета, состоящего из представителей различных ведомств, которой будет заниматься оказанием срочной гуманитарной и медицинской помощи пострадавшему населению, а также восстановлением разрушенной инфраструктуры.

По свидетельству очевидцев, несмотря на объявленный в первой половине дня режим прекращение огня, в ряде районов Эс-Сувейды периодически вспыхивают перестрелки. Отряды бедуинов пытались просочиться со стороны высот Талюль-эс-Сафа на юго-востоке города к кольцевой развязке Омран. Друзские бойцы преградили им путь, в перестрелке стороны понесли потери.

Ранее президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о введении режима прекращения огня в Эс-Сувейде в соответствии с планом мирного урегулирования, разработанным при участии международных посредников. В поддержку перемирия выступили шейхи друзской общины и вожди арабских племен.

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