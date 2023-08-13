СМИ: Военные Нигерии готовятся к операции ECOWAS против мятежников в Нигере

Штаб обороны Нигерии начал готовиться к возможной мобилизации войск для проведения военной операции под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) против мятежников, устроивших государственный переворот в Нигере.

Штаб обороны Нигерии начал готовиться к возможной мобилизации войск для проведения военной операции под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) против мятежников, устроивших государственный переворот в Нигере.

Как передает Report , об этом сообщила нигерийская газета Punch.

По ее сведениям, высшее командование Вооруженных сил Нигерии поручило руководителям подразделений предоставить начальнику Штаба обороны информацию о численности личного состава, оборудовании, материально-техническом обеспечении частей и финансовых затратах. Как отмечает издание, это является предварительным этапом в процессе подготовки к интервенции в Нигер.

Punch со ссылкой на некий документ пишет, что Нигерии для военной операции против нигерских мятежников потребуется около двух батальонов численностью от 300 до 1 тыс. солдат. При этом военный источник сообщил изданию, что для интервенции общая численность войск должна быть как минимум в 10 раз больше, чем у противника.