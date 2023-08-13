О нас

СМИ: Военные Нигерии готовятся к операции ECOWAS против мятежников в Нигере

СМИ: Военные Нигерии готовятся к операции ECOWAS против мятежников в Нигере Штаб обороны Нигерии начал готовиться к возможной мобилизации войск для проведения военной операции под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) против мятежников, устроивших государственный переворот в Нигере.
Другие страны
13 августа 2023 г. 21:39
СМИ: Военные Нигерии готовятся к операции ECOWAS против мятежников в Нигере

Штаб обороны Нигерии начал готовиться к возможной мобилизации войск для проведения военной операции под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) против мятежников, устроивших государственный переворот в Нигере.

Как передает Report, об этом сообщила нигерийская газета Punch.

По ее сведениям, высшее командование Вооруженных сил Нигерии поручило руководителям подразделений предоставить начальнику Штаба обороны информацию о численности личного состава, оборудовании, материально-техническом обеспечении частей и финансовых затратах. Как отмечает издание, это является предварительным этапом в процессе подготовки к интервенции в Нигер.

Punch со ссылкой на некий документ пишет, что Нигерии для военной операции против нигерских мятежников потребуется около двух батальонов численностью от 300 до 1 тыс. солдат. При этом военный источник сообщил изданию, что для интервенции общая численность войск должна быть как минимум в 10 раз больше, чем у противника.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Бакинский Сабах разгромил Габалу в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
Бакинский "Сабах" разгромил "Габалу" в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
6 августа 2023 г. 23:05
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
7 августа 2023 г. 10:27
В посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
ФотоВ посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
7 августа 2023 г. 13:43
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
9 августа 2023 г. 09:07
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с и.о. помощника госсекретаря США
9 августа 2023 г. 23:09
Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
Азербайджан существенно увеличил импорт свечей зажигания из Германии и Японии
10 августа 2023 г. 14:02
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
Германия намерена усилить проверки безопасности в органах власти
12 августа 2023 г. 11:36
Бронзовая призерка универсиады: Мы старались достойно представить Азербайджан
Бронзовая призерка универсиады: Мы старались достойно представить Азербайджан
9 августа 2023 г. 23:38
Азербайджан более чем в два раза увеличил закупки баклажанов из Турции
Азербайджан более чем в два раза увеличил закупки баклажанов из Турции
10 августа 2023 г. 17:45
Фенербахче намерен подписать игрока МЮ
"Фенербахче" намерен подписать игрока "МЮ"
11 августа 2023 г. 23:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi