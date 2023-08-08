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СМИ: Военные Нигера перебрасывают подкрепления в столицу

СМИ: Военные Нигера перебрасывают подкрепления в столицу Военные Нигера, захватившие власть в стране, перебрасывают подкрепление в столицу Ниамей, готовясь к возможной интервенции.
Другие страны
8 августа 2023 г. 12:54
СМИ: Военные Нигера перебрасывают подкрепления в столицу

Военные Нигера, захватившие власть в стране, перебрасывают подкрепление в столицу Ниамей, готовясь к возможной интервенции.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на военный источник.

По его данным, конвой из около 40 пикапов прибыл в Ниамей вечером 6 августа, доставив военных из других частей страны. Их привезли, чтобы "успокоить взволнованную общественность и подготовиться к потенциальному сражению". Сколько военных прибыло, не уточняется.

В ночь на 27 июля военные из президентской гвардии Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Базум отказался уходить в отставку и призвал США помочь восстановить порядок в стране. 7 августа Нигер закрыл воздушное пространство. Мятежники заявили о подготовке к интервенции в двух странах.

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Версия на английском языке Media: Niger military deploys reinforcements to capital

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