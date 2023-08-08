СМИ: Военные Нигера перебрасывают подкрепления в столицу

Военные Нигера, захватившие власть в стране, перебрасывают подкрепление в столицу Ниамей, готовясь к возможной интервенции.

Военные Нигера, захватившие власть в стране, перебрасывают подкрепление в столицу Ниамей, готовясь к возможной интервенции.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на военный источник.

По его данным, конвой из около 40 пикапов прибыл в Ниамей вечером 6 августа, доставив военных из других частей страны. Их привезли, чтобы "успокоить взволнованную общественность и подготовиться к потенциальному сражению". Сколько военных прибыло, не уточняется.

В ночь на 27 июля военные из президентской гвардии Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Базум отказался уходить в отставку и призвал США помочь восстановить порядок в стране. 7 августа Нигер закрыл воздушное пространство. Мятежники заявили о подготовке к интервенции в двух странах.