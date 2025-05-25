О нас

СМИ: Военно-морским силам Германии грозит новая катастрофа

СМИ: Военно-морским силам Германии грозит новая катастрофа Завершение строительства шести фрегатов класса F126 для военно-морских сил (ВМС) Германии откладывается как минимум до 2030 года.
Другие страны
25 мая 2025 г. 02:07
СМИ: Военно-морским силам Германии грозит новая катастрофа

Завершение строительства шести фрегатов класса F126 для военно-морских сил (ВМС) Германии откладывается как минимум до 2030 года.

Как передает Report, об этом сообщает немецкая газета Kieler Nachrichten (KN) со ссылкой на источники.

ВМС Германии заказали первые четыре фрегата в 2020 году и еще два в июне 2024 года у голландской судостроительной компании Damen Naval на общую сумму около 9 млрд евро, первый из кораблей должен был быть спущен на воду в 2028 году.

"Военно-морским силам грозит новая катастрофа: строительство шести новых фрегатов класса 126, которые должны усилить флот в качестве боевых кораблей будет отложено. На данный момент инсайдеры исходят из срока выполнения с 2030 года", - говорится в статье.

Издание утверждает, что голландский подрядчик недоволен условиями договора, согласно которому не менее 70% заказа должно быть выполнено на немецких верфях. Однако ни представители немецких ВМС, ни судостроительная компания не готовы открыто комментировать возникшие трудности и называть новые точные даты окончания строительства, пишет KN.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
Молдова приглашает Азербайджан принять участие в аукционах на строительство объектов ВИЭ
20 мая 2025 г. 16:52
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
Министр энергетики Молдовы: Единая тарифная политика сделает SGC еще более привлекательным - ИНТЕРВЬЮ
20 мая 2025 г. 12:22
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
Представитель президента Азербайджана по климату примет участие на AIF2025
19 мая 2025 г. 10:46
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi