СМИ: Военно-морским силам Германии грозит новая катастрофа

Завершение строительства шести фрегатов класса F126 для военно-морских сил (ВМС) Германии откладывается как минимум до 2030 года.

Завершение строительства шести фрегатов класса F126 для военно-морских сил (ВМС) Германии откладывается как минимум до 2030 года.

Как передает Report , об этом сообщает немецкая газета Kieler Nachrichten (KN) со ссылкой на источники.

ВМС Германии заказали первые четыре фрегата в 2020 году и еще два в июне 2024 года у голландской судостроительной компании Damen Naval на общую сумму около 9 млрд евро, первый из кораблей должен был быть спущен на воду в 2028 году.

"Военно-морским силам грозит новая катастрофа: строительство шести новых фрегатов класса 126, которые должны усилить флот в качестве боевых кораблей будет отложено. На данный момент инсайдеры исходят из срока выполнения с 2030 года", - говорится в статье.

Издание утверждает, что голландский подрядчик недоволен условиями договора, согласно которому не менее 70% заказа должно быть выполнено на немецких верфях. Однако ни представители немецких ВМС, ни судостроительная компания не готовы открыто комментировать возникшие трудности и называть новые точные даты окончания строительства, пишет KN.