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СМИ: Военная база США на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу

СМИ: Военная база США на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу Два нападения были совершены на американскую базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар, расположенной на западе Ирака.
Другие страны
9 ноября 2023 г. 21:43
СМИ: Военная база США на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу

Два нападения были совершены на американскую базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар, расположенной на западе Ирака.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, по военному объекту был нанесен ракетный удар. Затем база была атакована с помощью дронов-камикадзе.

Напомним, что 5 ноября во время визита в Багдад госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани привлечь к ответственности лиц, виновных в продолжающихся атаках на военных США. По его словам, правительство Ирака должно выполнять обязательства по защите всех объектов, где размещены американские войска.

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