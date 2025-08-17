О нас

СМИ: Во встрече Трампа и Зеленского могут принять участие лидеры Италии и Финляндии Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может поехать в Вашингтон, чтобы поддержать украинского лидера Владимира Зеленского на переговорах с главой Белого дома Дональдом Трампом 18 августа.
Другие страны
17 августа 2025 г. 14:06
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может поехать в Вашингтон, чтобы поддержать украинского лидера Владимира Зеленского на переговорах с главой Белого дома Дональдом Трампом 18 августа.

Как передает Report, об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что европейские лидеры опасаются повторения провальной первой встречи Зеленского с Трампом в Овальном кабинете 28 февраля. Поэтому, по информации издания, Рютте, имеющий близкие отношения с Трампом, может отправиться в Вашингтон 18 августа для поддержки Украины.

Ранее Politico сообщало, что европейцы хотят отправить в США президента Финляндии Александра Стубба для участия во встрече Трампа и Зеленского.

Газета Il Fatto Quotidiano также сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони также может отправиться в Вашингтон.

Версия на азербайджанском языке KİV: Tramp-Zelenski görüşündə İtaliyanın baş naziri ilə Finlandiya prezidenti də iştirak edə bilər

