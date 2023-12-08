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СМИ: Во время перемирия с севера на юг Газы вывезли 50 млн долларов

СМИ: Во время перемирия с севера на юг Газы вывезли 50 млн долларов Около 900 тыс. банкнот на сумму 50 млн долларов вывезли при поддержке ООН во время перемирия с севера сектора Газа на юг анклава с целью снизить там дефицит наличных средств.
Другие страны
8 декабря 2023 г. 16:16
СМИ: Во время перемирия с севера на юг Газы вывезли 50 млн долларов

Около 900 тыс. банкнот на сумму 50 млн долларов вывезли при поддержке ООН во время перемирия с севера сектора Газа на юг анклава с целью снизить там дефицит наличных средств.

Как передает Report, об этом передает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что операция "ConOps-Gaza" прошла в прошлый вторник. Банкноты весили около тонны, они хранились в двух отделениях Банка Палестины (BoP).

"Обеспокоенные растущей нехваткой наличных средств на юге Газы, куда бежала большая часть населения анклава, составляющего 2,3 млн человек…, сотрудники Банка Палестины решили, что перемирие – это шанс вывезти 200-шекелевые купюры, застрявшие на севере, и предотвратить крах экономики", - сообщает газета.

Отмечается, что операция прошла при поддержке ООН и с разрешения Израиля.

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