СМИ: Во Франции жандарм застрелил мужчину с катаной

Жандарм застрелил на севере Франции мужчину, вооруженного катаной, после его отказа бросить меч.

Жандарм застрелил на севере Франции мужчину, вооруженного катаной, после его отказа бросить меч.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Voix du Nord.

Инцидент произошел в коммуне Изберг (департамент Па-де-Кале) в понедельник примерно в 11:00 по местному времени. Прибывшие по вызову местных жителей жандармы обнаружили вооруженного человека на участке перед его домом. По информации издания, до прибытия полицейских у 66-летнего мужчины произошел конфликт с соседями.

После призывов бросить оружие местный житель не только не подчинился, но и направился в сторону правоохранителей. Один из жандармов использовал электрошокер пистолетного типа, что, однако, не остановило нападавшего. Другой полицейский выстрелил мужчине в ногу из табельного пистолета, но он встал и продолжил движение. Второй выстрел пришелся в область живота.

Прибывшие на место врачи не смогли спасти раненного. В связи с гибелью человека от рук сотрудника правоохранительных органов при исполнении была инициирована внутренняя проверка правомерности действий жандарма.