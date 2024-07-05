О нас

СМИ: Во Франции задержали трех членов украинской ОПГ

СМИ: Во Франции задержали трех членов украинской ОПГ Три члена украинской организованной преступной группы (ОПГ) "Залютинские" были задержаны в районе Лазурного берега в ходе совместной операции Национальной жандармерии Франции, Европола и украинских властей.
Другие страны
5 июля 2024 г. 16:30
СМИ: Во Франции задержали трех членов украинской ОПГ

Три члена украинской организованной преступной группы (ОПГ) "Залютинские" были задержаны в районе Лазурного берега в ходе совместной операции Национальной жандармерии Франции, Европола и украинских властей.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает газета Figaro.

Полиция департамента Приморские Альпы задержала предполагаемого главаря банды, а также двух других членов, причастных к серии краж со взломом и угонов автомобилей. В ходе задержания правоохранители изъяли 16 тыс. евро наличными, сканер частот для перехвата полицейских сообщений и бинокль ночного видения. Задержанных подозревают в краже в составе криминальной группы и в преступном сговоре.

По сообщению издания, члены банды переехали во Францию в 2022 году после начала войны в Украине. ОПГ "Залютинские" сформировалась в 2014 году в районе Харькова в Украине и подозревалась в вымогательстве, покушении на убийство, угоне автомобилей и краже.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Новый премьер Британии посвятил свою первую речь исключительно внутренней повестке
Новый премьер Британии посвятил свою первую речь исключительно внутренней повестке
5 июля 2024 г. 16:51
Президент Кении намерен провести изменения в правительстве из-за протестов
Президент Кении намерен провести изменения в правительстве из-за протестов
5 июля 2024 г. 16:46
Турция может начать новые операции в Сирии и Ираке
Турция может начать новые операции в Сирии и Ираке
5 июля 2024 г. 15:56
Генсек: На саммите НАТО обсудят выделение Украине $40 млрд
Генсек: На саммите НАТО обсудят выделение Украине $40 млрд
5 июля 2024 г. 15:56
Франция запретила собрания в Новой Каледонии на время второго тура выборов
Франция запретила собрания в Новой Каледонии на время второго тура выборов
5 июля 2024 г. 15:49
Турецкая армия провела новую операцию в Ираке, уничтожены девять террористов
Турецкая армия провела новую операцию в Ираке, уничтожены девять террористов
5 июля 2024 г. 15:33
Столтенберг: Результаты визита Орбана в РФ будут обсуждаться на саммите НАТО
Столтенберг: Результаты визита Орбана в РФ будут обсуждаться на саммите НАТО
5 июля 2024 г. 15:28
СМИ: Пашинян пригрозил отозвать послов за контакты с Армянской апостольской церковью
СМИ: Пашинян пригрозил отозвать послов за контакты с Армянской апостольской церковью
5 июля 2024 г. 15:20
Столтенберг: Саммит НАТО примет решение о выделении Украине новых средств ПВО
Столтенберг: Саммит НАТО примет решение о выделении Украине новых средств ПВО
5 июля 2024 г. 15:13
Карл III принял отставку Сунака с поста премьер-министра Великобритании
Карл III принял отставку Сунака с поста премьер-министра Великобритании
5 июля 2024 г. 14:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi