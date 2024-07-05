СМИ: Во Франции задержали трех членов украинской ОПГ

Три члена украинской организованной преступной группы (ОПГ) "Залютинские" были задержаны в районе Лазурного берега в ходе совместной операции Национальной жандармерии Франции, Европола и украинских властей.

Три члена украинской организованной преступной группы (ОПГ) "Залютинские" были задержаны в районе Лазурного берега в ходе совместной операции Национальной жандармерии Франции, Европола и украинских властей.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщает газета Figaro.

Полиция департамента Приморские Альпы задержала предполагаемого главаря банды, а также двух других членов, причастных к серии краж со взломом и угонов автомобилей. В ходе задержания правоохранители изъяли 16 тыс. евро наличными, сканер частот для перехвата полицейских сообщений и бинокль ночного видения. Задержанных подозревают в краже в составе криминальной группы и в преступном сговоре.

По сообщению издания, члены банды переехали во Францию в 2022 году после начала войны в Украине. ОПГ "Залютинские" сформировалась в 2014 году в районе Харькова в Украине и подозревалась в вымогательстве, покушении на убийство, угоне автомобилей и краже.