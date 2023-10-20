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СМИ: Во Франции задержали предполагаемого сообщника расстрелявшего прохожих в Брюсселе

СМИ: Во Франции задержали предполагаемого сообщника расстрелявшего прохожих в Брюсселе Полиция задержала в Нанте на западе Франции предполагаемого сообщника террориста, убившего двух шведских болельщиков в Брюсселе.
Другие страны
20 октября 2023 г. 20:41
СМИ: Во Франции задержали предполагаемого сообщника расстрелявшего прохожих в Брюсселе

Полиция задержала в Нанте на западе Франции предполагаемого сообщника террориста, убившего двух шведских болельщиков в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщила газета Sud Ouest.

По ее данным, тунисец Абдесалем Лассуд незадолго до убийства прохожих прислал подозреваемому видео, на котором рассказал о своих планах. В ходе обыска полицейские также изъяли цифровую технику из квартиры подозреваемого.

Помимо него, по данным следствия, видеозапись получили еще три человека. Изучив это видео, следователи пришли к выводу, что шведское гражданство погибших стало возможным мотивом для действий террориста после нескольких акций сожжения Корана в Стокгольме.

16 октября в Брюсселе были застрелены два болельщика сборной Швеции по футболу, еще один человек получил тяжелое ранение, преступник скрылся с места происшествия. Полиция распространила портрет подозреваемого, уточнив, что это человек тунисского происхождения по имени Абдесалем, ему 45 лет, он проживал в Бельгии нелегально, при этом был известен полиции за радикальные взгляды и был судим в Тунисе за преступления, связанные с терроризмом. Позже он записал видео с утверждением, что принадлежит к террористической группировке "Исламское государство". Утром во вторник подозреваемый был тяжело ранен полицией при задержании в кафе в Брюсселе, он умер в реанимации.

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