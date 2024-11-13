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СМИ: Во Франции задержали подростка по подозрению в подготовке теракта

СМИ: Во Франции задержали подростка по подозрению в подготовке теракта Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI, контрразведки) задержали на западе страны 16-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 03:49
СМИ: Во Франции задержали подростка по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI, контрразведки) задержали на западе страны 16-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro.

Задержание было произведено еще 5 ноября, а 8 ноября в Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT) подтвердили, что молодому человеку предъявлены обвинения в соучастии в деятельности преступной группировки террористического толка и он был помещен под стражу.

При обыске у задержанного обнаружили муляж пистолета и нож. Утверждается, что он был подвержен влиянию радикальных идей и пытался приобрести огнестрельное оружие. Он активно переписывался в соцсетях, смотрел пропагандистские видеоролики террористической организации "Исламское государство". Также он искал адрес синагоги в коммуне Ле-Ман в нескольких километрах от своего дома, где, как пишет издание, еще в прошлом году был предотвращен теракт.

По предварительным данным, молодой человек активизировал подготовку к нападению после начала судебного процесса по делу об убийстве радикальным исламистом школьного учителя Самюэля Пати 16 октября 2020 года. Кроме того, в DGSI указывают на участившиеся случаи агрессии в отношении представителей иудаизма во Франции на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

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