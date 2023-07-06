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СМИ: Во Франции случайно отпустили на свободу обвиняемых в поджоге мэрии

СМИ: Во Франции случайно отпустили на свободу обвиняемых в поджоге мэрии Суд во Франции снял обвинения с девяти человек, обвиняемых в поджоге мэрии коммуны Монс-ан-Барёль, однако это произошло из-за процедурной ошибки.
Другие страны
6 июля 2023 г. 19:50
СМИ: Во Франции случайно отпустили на свободу обвиняемых в поджоге мэрии

Суд во Франции снял обвинения с девяти человек, обвиняемых в поджоге мэрии коммуны Монс-ан-Барёль, однако это произошло из-за процедурной ошибки.

Как передает Report, об этом сообщает радио France Bleu.

Поджог здания мэрии и двух соседних помещений произошел еще в ночь с 28 на 29 июня. В течение нескольких дней были найдены девять подозреваемых в участии в поджоге. Пять из них были заключены под стражу, четверо оставлены на свободе под судебным контролем. Однако в четверг суд аннулировал их обвинения и все содержавшиеся под стражей были отпущены на свободу.

Речь идет о технической ошибке: на вступительной части обвинительного акта следственного судьи отсутствовала подпись. Поскольку без подписи обвинительные заключения, как и временные меры в отношении подозреваемых считаются недействительными, прокуратуре пришлось запрашивать отмену перечисленных в документе и всех последующих действий. В прокуратуре пообещали исправить ошибки и взять под стражу всех обвиняемых на законных основаниях.

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