СМИ: Во Франции из-за крушения легкомоторного самолета погибли три человека

Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в регионе Франции Иль-де-Франс.

Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в регионе Франции Иль-де-Франс.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел у развязки трассы A4 с шоссе А104 у коммуны Коллежьен. Легкомоторный самолет задел высоковольтную линию электропередачи, упал на автостраду и загорелся. Все его пассажиры погибли, однако других жертв удалось избежать благодаря тому, что самолет не задел проезжавшие рядом автомобили.

Движение по дороге было перекрыто в обе стороны в районе места крушения. Расследование поручено жандармерии воздушного транспорта, также к нему подключилось Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции.