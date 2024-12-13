СМИ: Во Франции фермеры перекрыли шоссе стеной из стогов сена

Французские фермеры, протестующие против политики властей в отношении сельскохозяйственной отрасли, возвели "стену дураков" из стогов сена, перекрыв движение по шоссе RN124 близ коммуны Ош на юго-западе страны.
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На круговом перекрестке перед въездом в коммуну они возвели стену из 577 стогов, которые должны символизировать 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента).
Также по одному стогу досталось президенту Франции Эмманюэлю Макрону и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Сенаторы (представители верхней палаты парламента), как и члены уходящего правительства страны, на этой инсталляции отмечены не были.
"Мы хотели бы таким образом отблагодарить всех наших политиков за то, что они являются дураками, а не защитниками французского сельского хозяйства. Они должны работать, потому что фермеры умирают, и они не собираются умирать молча", - заявил глава местного отделения профсоюза Coordination rurale ("Сельская координация") Лионель Канделон.
Фермеры во Франции с ноября проводят протестные акции, требуя от властей выполнить данные в прошлом году обещания о поддержке аграриев.