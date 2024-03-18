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СМИ: Во Флориде при стрельбе в Джексонвилл-Бич пострадали три человека

СМИ: Во Флориде при стрельбе в Джексонвилл-Бич пострадали три человека По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы, устроенной в городе Джексонвилл-Бич (штат Флорида, США).
Другие страны
18 марта 2024 г. 07:12
СМИ: Во Флориде при стрельбе в Джексонвилл-Бич пострадали три человека

По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы, устроенной в городе Джексонвилл-Бич (штат Флорида, США).

Как передает Report, об этом сообщил со ссылкой на правоохранительные органы телеканал Action News Jax.

По данным телеканала, все пострадавшие доставлены в больницы, один находится в тяжелом состоянии, другой - в критическом, третий пострадавший получил травмы, которые не угрожают его жизни.

Городской полицейский департамент на своей странице в соцсети Facebook призвал людей оставаться в укрытии до следующих сообщений.

Как отметил телеканал, полиция пока не сообщала о задержании или о мотивах стрелка.

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