СМИ: Во Флориде при стрельбе в Джексонвилл-Бич пострадали три человека

По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы, устроенной в городе Джексонвилл-Бич (штат Флорида, США).
Как передает
По данным телеканала, все пострадавшие доставлены в больницы, один находится в тяжелом состоянии, другой - в критическом, третий пострадавший получил травмы, которые не угрожают его жизни.
Городской полицейский департамент на своей странице в соцсети Facebook призвал людей оставаться в укрытии до следующих сообщений.
Как отметил телеканал, полиция пока не сообщала о задержании или о мотивах стрелка.