СМИ: власти Йемена и силы Переходного совета достигли мирного соглашения

Правительство Йемена и силы Переходного совета Южного Йемена под эгидой Саудовской Аравии достигли мирного соглашения, сообщила саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на источники в королевстве, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Коалиция во главе с Саудовской Аравии будет возглавлять совместный комитет по реализации Эр-Риядского соглашения, в котором предусмотрено формирование правительства из 24 министров, поровну представляющих северные и южные провинции. При этом проблема юга будет решаться политическим путем переговоров", - уточнили источники.

Кроме того, по их информации, соглашение предусматривает возвращение премьер-министра Йемена из Саудовской Аравии в Аден для возобновления работы госучреждений и выплаты зарплат военным и чиновникам в провинциях под властью президента Абд Раббу Мансура Хади.