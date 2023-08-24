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СМИ: Власти Великобритании надевают на мигрантов браслеты для их отслеживания

СМИ: Власти Великобритании надевают на мигрантов браслеты для их отслеживания Британские власти стали надевать наручные браслеты со штрихкодом на нелегальных мигрантов, которые переправляются в Соединенное Королевство через пролив Ла-Манш на лодках.
Другие страны
24 августа 2023 г. 19:50
СМИ: Власти Великобритании надевают на мигрантов браслеты для их отслеживания

Британские власти стали надевать наручные браслеты со штрихкодом на нелегальных мигрантов, которые переправляются в Соединенное Королевство через пролив Ла-Манш на лодках.

Как передает Report со ссылкой на газету Financial Times (FT), это необходимо для отслеживания их местонахождения.

По ее данным, они используются в двух центрах приема беженцев в юго-восточном графстве Кент и разработаны компанией The Barcode Warehouse по заказу МВД страны. Компания предоставляет браслеты и "соответствующее сканирующее оборудование, а также программное обеспечение для отслеживания", говорится в сообщении. Они аналогичны тем, которые выдаются пациентам британской Национальной службы здравоохранения при поступлении в больницы.

В прошлом году подобные меры ввел, как напоминает издание, губернатор американского штата Техас Грег Эббот. Власти Нью-Йорка обвинили его в обращении с людьми "как со скотом" за использование браслетов со штрихкодом.

Согласно информации FT, в Великобритании нет инфраструктуры для содержания всех нелегально прибывающих в королевство людей. За последние пять лет только через пролив Ла-Манш в королевство перебрались более 100 тыс. нелегальных мигрантов. По официальным данным, их содержание ежедневно обходится британским налогоплательщикам в £6 млн ($7,6 млн).

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