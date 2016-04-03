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    ​СМИ: Власти США сообщили о задержках зарплат у боевиков

    Зарплаты наемникам в Ираке и Сирии были урезаны вдвое, а некоторые отряды и вовсе перестали получать зарплату

    Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Власти США сообщили о серьезных финансовых проблемах в террористической группировке "Исламское государство", передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    The Washington Post пишет, что зарплаты наемникам в Ираке и Сирии были урезаны вдвое, а некоторые отряды и вовсе перестали получать зарплату. Финансовые проблемы обернулись конфликтом между командирами ИГ, которые обвиняют друг друга во взяточничестве и воровстве.

    Отмечается, что причиной проблем с финансированием стали авиаудары по структурам нефтедобычи и денежным хранилищам ИГ.

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