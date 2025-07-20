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СМИ: Власти США решили сохранить большую часть госконтрактов со SpaceX

СМИ: Власти США решили сохранить большую часть госконтрактов со SpaceX СМИ: Власти США решили сохранить большую часть госконтрактов со SpaceX
Другие страны
20 июля 2025 г. 09:19
СМИ: Власти США решили сохранить большую часть госконтрактов со SpaceX

Администрация президента США Дональда Трампа в ходе оценки государственных контрактов с принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску компанией SpaceX пришла к выводу, что нужно сохранить большую их часть, так как они крайне важны для Пентагона и НАСА.

Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, через несколько дней после того, как Трамп в начале июня заявил, что проведет полную оценку действующих государственных контрактов с Илоном Маском, администрация США инициировала соответствующую проверку контрактов с целью выявления потенциальных потерь в многомиллиардных соглашениях.

"Чиновники администрации (Трампа - ред.) установили, что они не могут отменить большинство этих контрактов, поскольку они имеют крайне важное значение для министерства обороны и NASA", - говорится в материале издания.

Один из источников газеты при этом отметил, что некоторые контракты SpaceX могут подвергнуться дальнейшему изучению.

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