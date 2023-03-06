СМИ: власти США подозревают Китай в шпионаже через портовые краны

Американские власти все больше обеспокоены тем, что произведенные в Китае краны могут быть использованы Пекином для сбора разведывательных данных.

Американские власти все больше обеспокоены тем, что произведенные в Китае краны могут быть использованы Пекином для сбора разведывательных данных.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, особые опасения у представителей американских спецслужб и военных вызывают краны китайского производства. В частности, в Пентагоне сравнили краны ZPMC, установленные в некоторых американских портах, с троянским конем.

Данная техника, указывает издание, оснащена продвинутыми датчиками, которые позволяют отслеживать происхождение и место назначения контейнеров с грузами. Несколько кранов установлены в портах, используемых Пентагоном. У военных есть опасения, что Пекин с помощью кранов может отслеживать перемещение американских военных грузов.

Помимо этого, отмечает газета, у китайских кранов есть функция удаленного доступа, что позволяет дистанционно влиять на их работу. "Это идеальная комбинация законного бизнеса, за которым может скрываться сбор разведывательных данных", - приводит издание слова бывшего директора Национального центра контрразведки и безопасности Билла Иванина.

В свою очередь, указывает The Wall Street Journal, представитель посольства КНР в Вашингтоне назвал подобные опасения "движимой паранойей" попыткой повлиять на торговое и экономическое сотрудничество.