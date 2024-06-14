Власти Румынии получили сообщение о бомбе на борту самолета Ереван-Кишинев

Власти Румынии получили сообщение о бомбе на борту самолета, летевшего из Еревана в Кишинев, который уже несколько часов не может покинуть Бухарест после вынужденной посадки.

Власти Румынии получили сообщение о бомбе на борту самолета, летевшего из Еревана в Кишинев, который уже несколько часов не может покинуть Бухарест после вынужденной посадки.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на телеканал Antena 3.

В настоящее время пассажиры эвакуированы, после чего соответствующие службы начали проверять лайнер и багаж пассажиров.

Ранее самолет с пассажирами на борту несколько часов продержали в аэропорту молдавской столицы, не представив никаких пояснений. После этого борт отправился в Бухарест.

По данным СМИ, пилот самолета запросил посадку в Бухаресте из-за скандала, который якобы произошел на борту. При этом единая служба 112 в Молдове получила телефонное сообщение о бомбе, которая находится на борту этого самолета, информация была передана румынским коллегам.