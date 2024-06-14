О нас

Власти Румынии получили сообщение о бомбе на борту самолета Ереван-Кишинев

Власти Румынии получили сообщение о бомбе на борту самолета Ереван-Кишинев Власти Румынии получили сообщение о бомбе на борту самолета, летевшего из Еревана в Кишинев, который уже несколько часов не может покинуть Бухарест после вынужденной посадки.
Другие страны
14 июня 2024 г. 18:10
Власти Румынии получили сообщение о бомбе на борту самолета Ереван-Кишинев

Власти Румынии получили сообщение о бомбе на борту самолета, летевшего из Еревана в Кишинев, который уже несколько часов не может покинуть Бухарест после вынужденной посадки.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на телеканал Antena 3.

В настоящее время пассажиры эвакуированы, после чего соответствующие службы начали проверять лайнер и багаж пассажиров.

Ранее самолет с пассажирами на борту несколько часов продержали в аэропорту молдавской столицы, не представив никаких пояснений. После этого борт отправился в Бухарест.

По данным СМИ, пилот самолета запросил посадку в Бухаресте из-за скандала, который якобы произошел на борту. При этом единая служба 112 в Молдове получила телефонное сообщение о бомбе, которая находится на борту этого самолета, информация была передана румынским коллегам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
14 июня 2024 г. 14:03
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
Российский миротворческий контингент полностью покинул территорию Азербайджана
12 июня 2024 г. 15:02
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил парковки
12 июня 2024 г. 11:00
В Азербайджане запрещаются родственные браки
В Азербайджане запрещаются родственные браки
11 июня 2024 г. 14:25
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 июня 2024 г. 19:10
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi