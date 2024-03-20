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Власти Польши договорились с фермерами о запрете транзита из Украины некоторой агропродукции

Власти Польши договорились с фермерами о запрете транзита из Украины некоторой агропродукции Польские власти подписали соглашение с фермерами о дотациях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.
Другие страны
20 марта 2024 г. 14:52
Власти Польши договорились с фермерами о запрете транзита из Украины некоторой агропродукции

Польские власти подписали соглашение с фермерами о дотациях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.

Об этом сообщает Report со ссылкой "Польское Радио".

Документ подписали представители протестующих фермеров, а также министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и государственный секретарь министерства Михал Колодзейчак.

Договоренность предусматривает сохранение нынешнего эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины, которое действует с середины сентября прошлого года. Оно касается, в частности, пшеницы, кукурузы, пшеничной муки, рапса и подсолнечника.

Кроме того, министр сельского хозяйства должен обратиться в Совет министров с просьбой приостановить транзит этих продуктов через польскую территорию с 1 апреля этого года.

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