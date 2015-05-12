​СМИ: власти Пакистана знали, где скрывался Усама бен Ладен

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Пакистанские официальные лица были осведомлены о том, где скрывался главарь "Аль-Каиды" и "террорист номер один" Усама бен Ладен, задолго до того, как он был уничтожен спецназом ВМС США.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник американская телекомпания NBC.

По сведениям двух ее источников в американских спецслужбах, "за год до того, как в результате американской операции Усама бен Ладен был убит, информатор пакистанской разведки по собственной инициативе сообщил ЦРУ, где прячется человек, которого искали тщательнее, чем кого-либо другого в мире".

Как подчеркивается в материале, "эти два источника, а также еще один, говорят, что правительство Пакистана все это время знало, где скрывается бен Ладен".

Как сообщает CNN, Белый дом правдивость данной информации отрицает. "Мы сотрудничали с Пакистаном в наших попытках разрушить "Аль-Каиду", но это была операция США от начала и до конца", — отмечается в заявлении официального Вашингтона для прессы.