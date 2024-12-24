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СМИ: Власти Пакистана и оппозиция начали переговоры о деэскалации напряженности

СМИ: Власти Пакистана и оппозиция начали переговоры о деэскалации напряженности Комитеты, представляющие интересы коалиции правящих партий Пакистана и оппозиционного "Движения за справедливость" (ДЗС) провели первый раунд переговоров, направленных на деэскалацию политической напряженности в стране.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 00:50
СМИ: Власти Пакистана и оппозиция начали переговоры о деэскалации напряженности

Комитеты, представляющие интересы коалиции правящих партий Пакистана и оппозиционного "Движения за справедливость" (ДЗС) провели первый раунд переговоров, направленных на деэскалацию политической напряженности в стране.

Как передает Report, об этом сообщила газета Dawn.

По данным издания, состоявшаяся 23 декабря встреча была лишь начальным этапом, а фактические межпартийные консультации начнутся 2 января 2025 года.

Отмечается, что к настоящему моменту стороны достигли договоренности о том, что представители ДЗС к следующему раунду переговоров в письменном виде подготовят перечень требований и жалоб, который впоследствии будет передан в правительственный комитет для дальнейшего рассмотрения.

На данный момент ДЗС стремится добиться от властей исламской республики освобождения своих активистов и сторонников из тюрем, а также проведения судебных расследований беспорядков 9 мая 2023 года и протеста 26 ноября 2024 года, уточняет издание.

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