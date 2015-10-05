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    ​СМИ: Власти Германии примут до конца года 1,5 млн. беженцев и мигрантов

    Только в период с октября по декабрь на территорию ФРГ могут въехать до 920 тыс. беженцев и мигрантов

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Власти Германии ожидают, что в страну по итогам текущего года прибудет до 1,5 млн. беженцев и мигрантов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Немецкое издание Bild ссылается на засекреченный доклад органов власти.

    Согласно прогнозу, только в период с октября по декабрь на территорию ФРГ могут въехать до 920 тыс. беженцев и мигрантов. В документе также идет речь о возможности "коллапса системы снабжения" из-за наплыва мигрантов. Уже сейчас не хватает жилых контейнеров для размещения беженцев и медицинских пунктов, отмечает Bild.

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