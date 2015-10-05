​СМИ: Власти Германии примут до конца года 1,5 млн. беженцев и мигрантов

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Власти Германии ожидают, что в страну по итогам текущего года прибудет до 1,5 млн. беженцев и мигрантов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Немецкое издание Bild ссылается на засекреченный доклад органов власти.

Согласно прогнозу, только в период с октября по декабрь на территорию ФРГ могут въехать до 920 тыс. беженцев и мигрантов. В документе также идет речь о возможности "коллапса системы снабжения" из-за наплыва мигрантов. Уже сейчас не хватает жилых контейнеров для размещения беженцев и медицинских пунктов, отмечает Bild.