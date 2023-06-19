СМИ: Власти Франции сэкономят 10 млрд евро на расходах на здравоохранение

Французское правительство собирается сэкономить не менее 10 млрд евро частично за счет сокращения расходов на здравоохранение на фоне энергетического кризиса.
Как передает Report, об этом сообщает в понедельник газета Figaro.
"После первой оценки государственных расходов мы определили как минимум 10 млрд евро для экономии", - передает издание слова министра экономики Франции Брюно Ле Мэра, который добавил, что часть этих средств нужно сэкономить за счет борьбы с ростом больничных листов и чрезмерными расходами на лекарства.
Также планируется постепенно отменить налоговые льготы на топливо для представителей определенных профессий в сферах транспортных перевозок и сельского хозяйства, а также избавиться от налоговых льгот для инвесторов в недвижимость для сдачи в аренду, говорится в статье.
Ранее министерство экономики Франции представило некоторые положения "программы стабильности", предполагающей более ускоренное снижение государственного долга страны, согласно которой планируется сократить бюджетный дефицит до 2,7% к 2027 году и госдолг до 108,3% к 2027 году. В марте Национальный институт статистики Франции Insee опубликовал отчет, согласно которому государственный долг Франции в 2022 году увеличился до 2,95 трлн евро.